Reviven clientes tiendas locales

Pese al cierre de puentes internacionales, neolaredenses abarrotan las tiendas para adquirir artículos decembrinos y han tenido que hacer fila para adquirir los productos.

Ropa, artículos de decoración para el hogar y juguetes, ha sido lo más adquirido previo a diciembre.

“Este año nos tocó a muchos comprar productos locales, ya estábamos muy acostumbrados a comprar todo lo de diciembre en Laredo, Texas, pero ni modo, por eso con anticipación ya he estado comprando ropa para mis niñas y también los juguetes”, señaló Juany Fernández.

El cierre de puentes no sólo generó que el comercio en el lado norteamericano disminuyera de gran manera, también causó que los neolaredenses se basarán en los productos y artículos de tiendas locales, lo que ha quedado constatado en las filas presentadas afuera de las tiendas, que sobre todo, los fines de semana, sumado a los protocolos de capacidad, los clientes tardan hasta 10 minutos para acceder a los negocios.

Ropa, juguetes y aparatos electrónicos fueron los más demandados en los negocios.

Patines, casas de acampar, muñecas, carros a control remoto, casas para muñecas, han sido los artículos que más han llevado para esta próxima Navidad, lo que ha causado un repunte de ventas en algunos comercios de la ciudad.

“Aunque la economía no ha sido tan buena por el Covid, afortunadamente tenemos la oportunidad en algunas tiendas de poder separar la compra con una pequeña cantidad de dinero, así no nos queda tan pesado para quienes tenemos más de dos hijos”, explicó Fernández.

De esta manera, la población ha formado parte de la reactivación económica que se ha intentado reactivar en el comercio general local, pero que la pandemia no les ha hecho mejorar. La dinámica del comercio fronterizo, en el que en la mayoría de los casos las compras antes del cierre de puentes eran divididas entre varios países, hoy obliga de algún modo a que el foco de atención sea el producto local. De esta manera no sólo le está dando cierta oportunidad, sino también de realizar una comparación de precios.

Los neolaredenses han aprovechado las ofertas de los últimos días. FOTOS: EDDIE DE ALBA/ EL MAÑANA

“En los últimos 10 años por lo menos siempre habíamos comprado la ropa del otro lado, se podría decir que es la primera vez que compro por cantidad aquí en Nuevo Laredo, pero lo que me he dado cuenta es que también se pueden encontrar muy buenas prendas de vestir a costos muy razonables, eso me ha sorprendido”, explicó la clienta.