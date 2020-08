Revocan pena de muerte a responsable del atentado en maratón de Boston

Un tribunal federal de apelaciones rechazó el viernes la pena de muerte impuesta a Dzhokhar Tsarnaev, uno de los autores del atentado del maratón de Boston ocurrido en el 2013, diciendo que el juez que supervisó el caso no investigó adecuadamente a los jurados.

Un panel de tres jueces del primer Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos ordenó un nuevo juicio en fase de penalización sobre si Tsarnaev, de 27 años, debería ser ejecutado por el ataque que mató a tres personas e hirió a más de 260.

“Pero no se equivoquen: Dzhokhar pasará el resto de sus días encerrado en prisión, con el único asunto pendiente de si morirá por ejecución”, dijeron los jueces, más de seis meses después de que se escucharan los argumentos en el caso.

Los abogados de Tsarnaev reconocieron al comienzo de su juicio que él y su hermano mayor, Tamerlan Tsarnaev, accionaron los dispositivos de las dos bombas en la línea de meta del maratón.

Pero argumentaron que Dzhokhar Tsarnaev es menos culpable que su hermano, quien dijeron que era el autor intelectual del ataque. Tamerlan Tsarnaev murió en un tiroteo con la policía pocos días después del atentado del 15 de abril del 2013.

Fotografía sin fechar capturada de una grabación de una cámara de seguridad facilitada por el Departamento de Policía de Boston, que muestra a un joven que parece ser Dzhokhar Tsarnaev, uno de los sospechosos de los atentados de Boston.

Los abogados de Tsarnaev identificaron una serie de problemas con su juicio, pero dijeron en un informe presentado ante el tribunal que el “primer error fundamental” fue la negativa del juez a sacar el caso de Boston.

También señalaron las publicaciones en las redes sociales de dos miembros del jurado, sugiriendo que albergaban opiniones firmes incluso antes de que comenzara la prueba del juicio en el 2015.

Los jueces de apelaciones, en una audiencia sobre el caso a principios de diciembre, establecieron un número significativo de preguntas al argumento del sesgo del jurado.

Principalmente se centraron en conocer la razón de no haber despedido a los dos miembros del jurado que expresaron sus opiniones en la redes sociales o al menos por qué el juez de primera instancia no les había hecho preguntas de seguimiento después de que los mensajes salieran a la luz en la víspera del juicio.

