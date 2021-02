Ricardo Crespo: Novia reacciona a acusaciones contra el actor

Compartir esta publicación













La novia de Ricardo Crespo, Arianne Deguer, reaccionó ante las acusaciones en contra del actor quien enfrenta cargos por presunta violación.

Recientemente, el ex Garibaldi fue acusado por su ex pareja de abuso sexual en contra de su hija de 14 años.

Una revista de espectáculos reveló hace unos días que Ricardo Prieto amenazaba a su hija, con suicidarse si ella habla de lo que le hacía, razón por la que la joven se mantuvo callada por nueve años.

Ante las acusaciones, Prieto se encuentra en prisión preventiva y de ser declarado culpable, podría ser condenado a 20 años de prisión.

El programa ‘Venga la Alegría’ entrevistó a a la novia del histrión para conocer su punto de vista sobre las graves acusaciones a las que se enfrenta su pareja, pero ella se negó a hablar.

“Pues mira, muchas cosas se decían, la verdad ahorita para dar la entrevista no, no se puede ni siquiera por temas legales”, explicó Deguer.

“Ahorita está todo muy al rojo vivo, no creo que sea buen momento, te prometo que cuando esto pase más, me comunico contigo”, dijo.

La pareja de Ricardo, Arianne Deguer, es una diseñadora de interiores que cuenta con su propia empresa llamada ‘Arianne Deguer Interiorismo’.