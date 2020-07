Aseguraba que uso del cubrebocas era exagerado; muere por Covid-19

Richard Rose era un ex soldado de guerra que estaba en contra del uso del cubrebocas al considerarlo una medida exagerada; dos meses después murió por complicaciones derivadas de su contagio por Covid-19.

Richard Rose formó parte del ejército de Estados Unidos y era originario de Ohio. Se desempeñó como militar por alrededor de 9 años y murió en su casa el pasado 4 de julio por complicaciones asociadas al Covid-19.

El hombre de 37 años de edad se mostraba reacio al uso de cubrebocas pues lo consideraba una medida exagerada según escribió en su perfil de Facebook el pasado 28 de abril.

Las reacciones en su perfil de facebook fueron diversas pero logró obtener más de 5.5 mil y fue compartida en la red social poco más de 19 mil veces.

Esta declaración fue duramente criticada e incluso recibió burlas luego de confirmar que había dado positivo en el test de Covid-19 el pasado 1 de julio y murió 3 días después.

Algunos de sus amigos piden respeto y compasión por Richard quien, si bien no hizo las elecciones adecuadas, esperan que sirva como ejemplo para aquellos quienes no quieren usar cubrebocas durante la pandemia.

De acuerdo a algunos testimonios del círculo cercano a Rick, como solían llamarlo sus familiares y amigos, indican que aún no saben quién más pudo contagiarse.

U.S. Army veteran Richard Rose, 37, survived two tours of duty in Iraq and Afghanistan during 9 years in the military.

He refused to wear a mask because he thought the virus was over-hyped. He was diagnosed on July 1.

He died on July 4th.https://t.co/mBVUnwLUm9

— New York Daily News (@NYDailyNews) July 13, 2020