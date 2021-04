Rinden homenaje a Carlos Cantú Rosas

Compartir esta publicación













Cientos de personas se congregaron en el monumento a Carlos Cantú Rosas para rendir un homenaje al ex alcalde y diputado federal neolaredense por su XI aniversario luctuoso.

Su esposa Claudette junto a sus hijas, Carmen Lilia, Claudette y Cinthya Canturosas Villarreal encabezaron el evento donde recordaron al luchador social que desde la oposición buscó forjar una nueva era para México y Nuevo Laredo.

“El licenciado (Cantú Rosas) nunca claudicó a sus principios, era un hombre de lucha, un hombre valiente”, dijo Claudette Villarreal, viuda del político local.

Por su parte, con la voz entre quebrada, su hija Carmen Lilia Canturosas recordó el legado de su padre y las enseñanzas que les dejó en su andar por la política mexicana.

EN LA LUCHA

“La lucha no claudica, esto sigue, mi padre nos enseñó que la libertad se conquista, no se implora, pero no nada más como una frase, hay que meditarla, hay que reflexionar, eso es por lo que estamos aquí; gracias padre por enseñarnos a que debemos estar de pie, que tenemos que regresarle la dignidad a Nuevo Laredo”, comentó Carmen Lilia Canturosas, quien dirigió unas palabras.

En el homenaje, un mariachi interpretó canciones que eran del gusto del líder y fundador del PARM, además de la participación de la soprano Dora Rangel.

Rolando Salinas Canturosas, nieto de Cantú Rosas, ofreció un discurso de oratoria donde también destacó el legado de su abuelo.

En el lugar colocaron una ofrenda floral y recordaron los pasajes del político neolaredense que se convirtió en el primer presidente municipal de oposición en Nuevo Laredo.