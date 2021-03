Rinden Primer Informe de Actividades del IMSS Tamaulipas

Compartir esta publicación













El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, aseguró que con la vocación del personal de salud, la coordinación con los gobiernos estatales y el apoyo de la Asociación Nacional de Hospitales Privados A.C., el Consorcio Mexicano de Hospitales A.C., se logró articular una respuesta de Estado frente a la pandemia de COVID-19 y atender otros padecimientos como embarazos, partos o cirugías no urgentes.

En el marco del Primer Informe de Actividades de la Representante del Seguro Social en Tamaulipas, doctora Velia Patricia Silva, Zoé Robledo señaló que los hospitales privados “fueron grandes aliados” para lograr la reconversión hospitalaria más grande en la historia de la institución.

IMSS, coordinación entre instituciones para enfrentar el covid

“Su capacidad nos ayudó para que hiciéramos la reconversión en cosas que la pandemia no detiene, como un embarazo, una apendicitis o una hernia. Nos ayudaron con este convenio a partir de la necesidad que tuvieran. La política sirvió para unir lo que históricamente había estado fragmentado en el sistema de salud”, subrayó Zoé Robledo.

Destacó que el trabajo coordinado entre los estados para atender la pandemia logró mantener un “espacio de neutralidad política” que permitió abrir puertas a la no derechohabiencia, donde el “IMSS tenía que estar a la altura de su historia, no era una opción cerrar las puertas a quienes no tienen seguridad social”.

Informó que se implementará un mecanismo para reducir contagios por COVID-19 durante la temporada vacacional de Semana Santa y anuncio que se dará a conocer en conjunto con el Comité de Nueva Normalidad, para que hoteles, restaurantes, centros de consumo y otros cuenten con espacios de seguridad sanitaria.

Indicó que se continuará con la atención a la pandemia a través de los Módulos de Atención Respiratoria, la participación dentro del plan de vacunación en el orden establecido para la inmunización, reanudar los servicios ordinarios disminuidos por la pandemia mediante Hospitales de Tiempo Completo, cirugía programa en turno nocturno, teleconsulta, receta resurtible, entrega de medicamentos a domicilio, entre otros.

Reconoció la lealtad de la representante del IMSS en Tamaulipas, la doctora Velia Patricia Silva Delfín, por su lealtad, disciplina y que ha demostrado liderazgo “en los momentos más difíciles, en lo personal y en lo familiar”, pero también en esos momentos de gloria en donde fue a ayudar y “encabezó la Operación Chapultepec allá en Baja California”.

Al presentar su Primer Informe de Actividades, la doctora Velia Patricia Silva Delfín, resaltó que por primera vez en la historia del IMSS Tamaulipas se realizó una contratación masiva de dos mil 345 trabajadores para el primer y segundo nivel, en tan sólo 11 meses.

Indicó que en trabajo conjunto con el Sindicato y con el apoyo de la dirección general del IMSS se fortaleció el recurso humano del Seguro Social en la entidad, y destacó el reclutamiento de 192 médicas y médicos para el régimen ordinario y del programa IMSS-BIENESTAR.

Respecto a la atención de la pandemia, resaltó que al corte del 14 de febrero del presente año se registraron 56 mil 240 casos sospechosos del virus SARS-CoV-2, de los cuales 14 mil 660 resultaron confirmados; en tanto la reconversión máxima fue de 521 camas censables, distribuidas en siete hospitales híbridos y COVID-19.

La doctora Silva Delfín destacó que los expertos en tecnología del IMSS Tamaulipas diseñaron una herramienta digital que permite saber en tiempo real el número de espacios seguros disponibles, esto es camas hospitalarias con toma de oxígeno, ventilador y monitor, “por lo que ningún tamaulipeco estuvo en riesgo”.

Adicionalmente, dijo, se instalaron 40 Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) en 30 Unidades de Medicina Familiar, y entre el 21 diciembre al 15 de febrero se atendieron a 25 mil 525 pacientes. Para cuidar al personal, se han entregado más de cuatro millones de cubrebocas, 13 millones de guantes, 493 mil batas desechables, entre otros insumos.

A su vez el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), José Andrés Suárez Fernández, señaló que en atención a la emergencia sanitaria por COVID-19 la Universidad ha sumado a los esfuerzos realizados por el Seguro Social, además de que gracias al Seguro Social se han resuelto muchos problemas de salud y de los derechos de los trabajadores universitarios.

Subrayó que lo importante ha sido la suma de voluntades y esfuerzos entre instituciones educativas y de salud, porque se ha tenido éxito en el control de la pandemia y ahora en impulsar el Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19.

Suárez Fernández comentó que la UAT ha colaborado con el Seguro Social en la formación de cuadros, profesionales de la salud para brindar la calidad de la atención médica que se requiere, a través de cinco escuelas de enfermería en todo el estado y dos escuelas de medicina, además de contar con especialidades relacionados con la salud mental y la escuela de Odontología en Tampico.

Agradeció el trabajo y los convenios firmados entre la Universidad y el IMSS, porque ambos órganos están muy ligados con la actividad de la salud, además de que “somos el mejor cliente del Seguro Social aquí en Tamaulipas y, pues lógicamente, somos también los más beneficiados”.

Al informe de actividades de la representación del IMSS en Tamaulipas, realizado en el Teatro Juárez de la UAT, acudieron Julio César Marín Juárez y Candelario García Flores, de la CTM; Luis Iber Terán Trujillo, de la CROC; Jorge René Guajardo Maldonado, de la CONCAMIN; Christian Eduardo Pérez de la CONCANACO-SERVYTUR; así como Héctor Martín Garza González, titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal en la Secretaría de Economía; Luisa Obrador Garrido Cuesta, Encargada de Enlace y Seguimiento de la Dirección General con las Representaciones del IMSS; José Ramón Gómez Leal, delegado de Programas Federales para el Desarrollo en Tamaulipas.

También el inspector jefe Antonio Carlos Robles Pedroza, en representación del inspector general Julio César Quezada León, coordinador de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Tamaulipas; doctor Xicoténcatl González Uresti, subsecretario de Calidad y Atención Médica Especializada de Tamaulipas, en representación de la doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud estatal; Pedro Luis Ramírez Perales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección X; María Luisa Sáenz Lara, enfermera de IMSS-BIENESTAR; así como ganadores de la Condecoración Miguel Hidalgo, en Grado Cruz enfermera especialista Liz Orquídea Hernández Vieyra y enfermera general Abril Alicia Turrubiates Piña, y en Grado Collar doctora Beatriz Alejandra de la Garza Cepeda; también integrantes del Cuerpo de Gobierno, subdelegados, representantes de los trabajadores de las 12 categorías de atención COVID-19 y autoridades estatales.

