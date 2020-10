Aprovecha el Halloween con estos rituales para atraer dinero y amor

Compartir esta publicación













La fecha de Halloween es utilizada por muchas personas para aprovechar el contexto mágico y en forma de entretenimiento comparten y practican rituales con ingredientes de todo tipo de peticiones que se han transmitido de generación en generación y que se han vuelto tradiciones en las creencias populares.

Rituales de Halloween la buena suerte

La noche de Halloween es perfecta para hacer un ritual de llamamiento a la buena suerte. Es tan sencillo como coger una castaña y colocarla en un paño blanco por cada miembro de la familia. Por encima ponemos unas hojas de laurel y canela en rama para después atar cada paño con un nudo. Ala mañana siguiente se entregará a cada persona su amuleto para que lo guarde en su mesita de noche.

Ritual del amor

Con tan solo una copa llena de agua, una vela roja, ramitas de canela y un cuenco podemos hacer este ritual. Consiste en escribir en una hoja de papel tu nombre y 6 aspectos de tu vida de pareja o ex parejas que no quieras que se vuelvan a repetir. Enciende la vela dentro del cuenco y lee en voz alta tres veces lo que has escrito mientras te imaginas que esas situaciones se están alejando. En el cueco quema el papel junto con la canela y cuando haya ardido apágalo con el agua que hay en la copa. Por una ventana, lanza el contenido lejos de ti. Después deja consumir la vela se consuma para que tu relación sea más sana y feliz, o atraer un amor de estas características.

Ritual de la abundancia en la noche de Halloween

Un puñado de avena, siete granos de arroz y brotes de alfalfa es lo que debemos verter en un cuenco de barro o de cerámica. De enciende todo con una cerilla y se recorre la casa ahumando casa estancia.

Ritual de la luna

Para realizarlo correctamente necesitas hacerte con una caja de cristal. A media noche, desplázate a un lugar que reciba la luz de la luna. Concéntrate en ella y ubícala dentro de la caja, mientras repites: «En este receptáculo de claro material yo guardo esta fuerza sin igual».

Proteger el hogar y los negocios en la noche de Halloween

Este ritual procede de la cultura celta y no se trata de otra cosa que de recoger unas horas típicas de otoño y colocar un número impar todas las esquinas de nuestra casa. También se puede recoger laurel y ponerlo sobre la puerta de entrada. Todo debe retirarse el día 3 de noviembre, agradeciendo la protección que durará todo el año.

