Rivas más dinero,pero menos obras

Mientras que en el 2014 se destinó el 31% del presupuesto total a la obra pública en Nuevo Laredo, en el 2019 bajo la administración de Enrique Rivas Cuéllar, se asignó apenas el 17% a dicho rubro a pesar de contar con un presupuesto mucho mayor.

La obra pública ha sido cuestionada, no sólo por los habitantes de Nuevo Laredo, sino por los diferentes organismos civiles de la comunidad, quienes han señalado el atraso que presenta la ciudad en obras de cabecera y modernidad, entre ellos está el Consejo de Instituciones.

“Pensamos que estamos faltos de obra de cabecera, que esto no es un invento del Consejo de Instituciones, esto es un estudio técnico de los diferentes organismos especialistas en la materia, que es la obra pública, entonces de ahí se sacaron temas muy importantes y necesarios para el desarrollo de Nuevo Laredo”, dijo Fernando Rodríguez, presidente del consejo.

\Este año -junio- el Consejo de Instituciones presentó un plan ante el secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento, en el que se enumeran siete obras de cabecera, de las que en sólo una de ellas se trabaja, a pesar del alto presupuesto con el que se cuenta.

En el Boletín 3685 -emitido el 21 de noviembre por el departamento de Comunicación Social de Nuevo Laredo- se reveló que el presupuesto de Obra Pública para el 2021 sería por el orden de los 600 millones de pesos y que “se enfocará principalmente en realizar pavimentación y rehabilitación de drenaje”, discurso muy similar al de años anteriores, pero que en opinión del Consejo de Instituciones, así como ciudadanos en general, esto no se ve reflejado en la ciudad.

“Rivas y Cabeza de Vaca se la pasan exigiendo más presupuesto, pero no hacen nada, ya están como el viejo PRI, nada más sentados en la oficina sin hacer nada. Ni a fumigar han venido. En la cuadra ya tenemos tres años sin alumbrado público en la colonia, estamos cansados y por eso a veces ya no reportamos nada porque no nos hacen caso”, manifestó Carlos Torres, vecino de Los Colorines, donde tienen más de dos años exigiendo solución a los problemas de drenaje sanitario y pluvial que se presentan en la calle Emilia Cantú de Zárate, así como alumbrado público desde hace más de 20 años.

Para el 2021 se tiene proyectado recibir 3 mil 336 millones 702 mil 90 pesos, por lo que los 600 millones que pretende asignar la administración Rivas a la Obra Pública representaría apenas el 17% del presupuesto total, muy lejos del 35% que se destinaban en el 2015.

En promedio, el Ayuntamiento recibirá 8 mil 341 pesos por cada neolaredense, mientras que Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria promedian 3 mil 200, 3 mil 900 y 2 mil 800 pesos por habitante, respectivamente.