Rivas se va; no cumplió a Nuevo Laredo

Cinco años, más de 15 mil millones, el equivalente a 750 millones de dólares, después y sin cumplir la mayoría de los compromisos hechos en campaña, es como Enrique Rivas Cuéllar deja el cargo de presidente municipal, luego de solicitar licencia -ayer en cabildo- de nueva cuenta para contender por un cargo político, en esta ocasión la diputación local.

En su lugar queda Arturo Sanmiguel Cantú, quien hasta el jueves ocupaba el cargo de jefe de la Oficina Fiscal de Nuevo Laredo, tomó posesión del cargo como presidente municipal suplente, por tiempo indefinido.

La licencia de Rivas Cuéllar inmediatamente generó reacciones entre los usuarios de las redes sociales, quienes criticaron y cuestionaron su gestión de casi años.

“A ver quién se atreve a exigir una auditoría de estos casi cinco años de robar el presupuesto de más de 15 mil millones de pesos. Se requiere de urgencia”, expresó Kiko Gaytán.

“Generó muchas expectativas y lo más lamentable es que no se dé cuenta que decepcionó”, dijo Elsa Medina León.

“Jamás volverá a ocupar un puesto de elección, de eso se encargará el pueblo. Su presidencia pasó de noche por Nuevo Laredo. Una derrota anticipada”, señaló Isaías Segovia.

LO QUE DEJA RIVAS

Vecinos de diversas colonias han manifestado que viven entre baches, drenajes colapsados y obras inconclusas, promesas que jamás se cumplieron durante la gestión de Rivas Cuéllar. Principalmente en Villas de San Miguel, donde prometió a vecinos que no se iría hasta pavimentar la colonia, dejando hoy por hoy obras sin terminar.

“Ese presidente, perdone que hable mal de él, pero yo no lo conozco. Según la regidora que viene, dice que Villas de San Miguel es la que visita más, pero por aquí no lo he visto pasar. Una gestión muy mala, pero se la tengo guardadita, porque ahí vienen las elecciones y aquí van a andar, pero ya no. No es justo”, destacó la señora Elida Morado.

Doña Elida vive sobre la calle San Armando, que ha permanecido por meses sin actividad, debido a que las autoridades han suspendido los trabajos de pavimentación, afectando incluso a algunos pequeños negocios en el cruce con la calle Santa Virginia.

“Todas las calles están horribles, algunas las están arreglando, pero así han estado y no terminan. Las calles están bien feas, por donde quiera que pasamos, ya tiene mucho tiempo así. Hay baches por doquier, drenajes colapsados. Que cumpla todo lo que prometió, cuando quieren el voto ahí andan. Según ellos ayudan a la gente, pero en realidad no hacen nada”, dijo Samantha, una joven madre de familia que reside también en la colonia.

En la colonia Toboganes, los vecinos han solicitado y esperado apoyos, pero éstos no han llegado, a pesar de los constantes reportes.

“Aquí batallamos mucho con el drenaje y cuando llueve, las calles realmente parecen toboganes, calles llenas de agua. El alcalde para acá no se asomó, nada más en tiempos de campaña porque vienen a pedir el voto, te prometen muchas cosas, pero nada más nos”, señaló Omar Pérez.

DESFAVORECIDO POR LA OPINIÓN POPULAR

En el marco del registro de Enrique Rivas como precandidato a una diputación local, El Mañana realizó una encuesta en la que participaron al menos 5 mil 835 personas; de esa cantidad, el 91 por ciento (4 mil 949 votos) de los neolaredenses participantes opinaron que luego de su gestión como alcalde, no votarían por él como diputado local y un 9 por ciento (466) dijo que sí.

Los usuarios en la red, criticaron su postulación, principalmente por las condiciones en las que se encuentra la ciudad, en cuanto a obra pública se refiere y servicios de primera necesidad.

“Qué descaro, quiere vivir del gobierno sin hacer su trabajo”, expresó Laura Luján de Alvarado.

“¿Y quién le dijo que era buen presidente municipal como para lanzarse de diputado?”, cuestionó Miguel Ramírez González.

LO QUE SÍ HIZO

Enrique Rivas construyó una escuela secundaria técnica en la colonia Valles del Paraíso y otra en la colonia Constitucional, además de una preparatoria, así como el Centro de Autismo.