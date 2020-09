Rivas promete y no le cumple a Villas

Compartir esta publicación













En noviembre del 2018, Enrique Rivas Cuéllar prometió por primera vez “que no saldría de Villas de San Miguel hasta que la totalidad de sus calles estuvieran pavimentadas” y hoy, a casi dos años de haberse comprometido, ha hecho la misma promesa por segunda y tercera ocasión -el jueves en su informe- y los vecinos siguen esperando.

“Este fin de semana quedó al descubierto que no ha cumplido lo que ya prometió y lo volvió ha hacer durante su informe, nuestras calles siguen en pésimas condiciones, con poca lluvia quedan intransitables y son vialidades que ya estaban así desde la primera vez que dijo que no se iría hasta dejar la colonia arreglada”, expresó Sandra González, vecina de la calle San Salomón, muy cerca de un centro educativo.

En Santa María y Salomón los vehículos deben pasar sobre una laguna, debido al pésimo trabajo sobre el pavimento.

Rivas Cuéllar, desde el 2018 se comprometió con los vecinos de está colonia, su mensaje -no me voy a salir de Villas de San Miguel hasta dejarla no dejarla completamente pavimentada toda, arreglada y perfectamente iluminada, eso es algo que de manera clara lo quiero hacer- así fue su mensaje al llevar a la colonia de la programa de atención inmediata PAI.

Este jueves volvió a hacer ese compromiso, minutos antes de concluir el informe de gobierno reiteró que no se saldría de Villas de San Miguel, hasta que las familias tuvieran mejores condiciones y servicio, que cada vez más van en decadencia.

Río Coyote de San de San Armando y San Fabián presenta un problema serio, pues los vehiculos se dañan con facilidad.

“La verdad hasta no ver no creer, han sido muchas sus promesas las que han quedado sólo en compromisos incumplidos, lo triste es que no es él quien padece las consecuencias, sino nosotros como habitantes de este sector”, resaltó Sandra.

Con las recientes lluvias el problema resaltó de nuevo.