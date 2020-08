Roba identidad de mujer y cambia cheques por más de 8 mil dólares

Una mujer es buscada por el robó de identidad de otra para así poder cobrar varios cheques en diferentes sucursales de Banck of America en la ciudad de Dallas, logrando adquirir más de 8 mil dólares.

Las autoridades del departamento de fraudes y crímenes financieros de la policía de Dallas está buscando la cooperación de la ciudadanía para dar con la sospechosa que apareció en cámaras de video de seguridad de Bank of America mientras perpetraba uno de varios robos de identidad.

La mujer sospechosa utilizó cheques falsos, con un nombre y firma reales de una usuaria de una cuenta bancaria para robar hasta $8,600 dólares en diferentes sucursales de Bank of America entre el 5 y 6 de junio de este año, dijo la policía de Dallas.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Mujeres protagonizan feroz pelea dentro de un avión

La sospechosa utilizó el número de cuenta de cheques de la víctima de robo de identidad y logró conseguir dinero en efectivo a lo largo de dos días tras recorrer varios bancos en el Norte de Texas.

La policía está pidiendo la cooperación de la ciudadanía, si alguien tiene información sobre este delito puede contactarse con la detective Mónica Miranda al 469-301-0340 o por correo electrónico a [email protected]

Hay una recompensa de $5,000 dólares por datos que lleven al arresto de esta sospechosa.

@DallasPD Financial Crimes Unit is requesting help with identifying the suspect. If anyone has any info regarding this offense or the suspect, plz contact Det. Almeida at 469-301-0340 or via email at [email protected] . @ChiefHallDPD https://t.co/oZMAwKGNUs

— Dallas Police Dept (@DallasPD) August 19, 2020