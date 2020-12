Se harta de los ladrones de paquetería y cobra divertida venganza (FOTOS)

Una residente de Ontario se cansó de los ladrones que se llevaban su paquetería y decidió vengarse de una manera muy olorosa y que dejó en ridículo al ladrón.

Laurie Pringle, residente de Hamilton, comentó a Narcity que le habían robado varios paquetes de su porche en los últimos tres años.

Este año, Pringle decidió dejar a sus ladrones una sorpresa maloliente y empaquetó la caca en una caja de entrega, antes de dejarla en su porche delantero.

No pasó mucho tiempo para que un hombre mordiera el anzuelo, y Pringle informa que la caja fue robada solo 40 minutos después.

“Vivo en una calle muy transitada del centro. Mi puerta principal se abre prácticamente a la acera. Me han robado varios paquetes en los tres años que he vivido aquí”, le reveló a Narcity.

Ontarian Leaves Package Of Poop On Porch & It Apparently Got Stolen Only 40 Mins Later https://t.co/aiPlk5kVzD pic.twitter.com/vyLjp6jFrc

— r/waterloo (@redditWaterloo) December 14, 2020