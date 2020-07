Roba ambulancia en San Antonio con paciente covid adentro

Como si se tratara de una película, una mujer en San Antonio robó una ambulancia del Departamento de Bomberos de esta ciudad sin saber que dentro de ella había una persona con coronavirus.

Las autoridades se encuentran investigando este inusual hecho, que terminó con la detención de la mujer al ser detenida tras chocar la ambulancia y seguir en su loca carrera con una paciente adentro.

El incidente ocurrió el martes cuando la mujer sospechosa fue dada de alta del hospital Metodista McCullough, tomó la ambulancia que en ese momento llegaba a la zona médica para ingresar a una paciente con Covid-19 a dicha institución médica.

TE PUEDE INTERESAR: Club de striptease de San Antonio por covid-19 da shows ‘drive thru’ para que nadie baje de sus autos

De acuerdo con información preliminar que ofrecieron las autoridades, la mujer salió del hospital con la ambulancia, golpeó una barrera de concreto y condujo con la unidad robada hasta la esquina de las carreteras Ashby y Lewis, donde abandonó la unidad y fue detenida.

El personal comenzó de inmediato una limpieza profunda de la ambulancia que había sido utilizada para transportar al paciente diagnosticado con coronavirus para luego recaudar la evidencia suficiente y someter cargos contra la mujer.

La mujer fue identificada como Ashley Moreno de 28 años y de acuerdo con las autoridades esto fue lo que sucedió:

A la sospechosa se le realizará una prueba de coronavirus tras haber estado expuesta al cometer el robo.

De momento no se tiene más información de lo sucedido, ni se conocen las razones por las que esta mujer robó la unidad de emergencia.

BREAKING San Antonio police confirm they have arrested a woman accused of stealing an SAFD ambulance from outside Methodist Hospital Metropolitan. They said she ditched it near Ashby and Lewis and turned herself in at a fire station along Russell Place #KSATnews pic.twitter.com/u7vrhKUeju

— Dillon Collier (@dilloncollier) July 21, 2020