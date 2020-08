Laredo, Texas: Joven golpea y roba a paletero

Un maleante golpeó en la calle a un paletero, un adulto mayor vendedor de paletas heladas, para robarle un fajo de billetes, varios transeúntes fueron testigos e hicieron posible el arresto del agresor.

Israel Ortiz, de 27 años de edad, pidió a un paletero que le cambiase un billete de 20 dólares, pero cuando el abuelito sacó de su bolsa el dinero, Ortíz se le abalanzó, lo golpeó y lo derribó, todavía en el suelo le dio otros golpes más para que la víctima soltase el capital.

Algunas personas vieron la acción en la esquina de San Darío y La Fayette, barrio “Sal Si Puedes” a las 04:25 de la tarde de este jueves, corrieron a intervenir, pero el ladrón huyó.

Los patrulleros llegaron avisados por uno de los peatones, los testigos dijeron hacia donde corrió el tipo, los policías peinaron el área y hallaron a Ortíz en la cuadra 36 de avenida San Bernardo, ya había cruzado el Express Way hacia el oeste, le hallaron media hora después entre las calles Baltimore y Pierce, barrio “Los Amores”.

Leticia Martínez Juez de Paz le negó el derecho a fianza a este agresor y ladrón.

