Fórmula 1: Romain Grosjean sufre escalofriante accidente en el GP de Bahrein (VIDEO)

El piloto francés Romain Grosjean impactó su vehículo contra la barrera de contención y ardió en llamas al instante

El Gran Premio de Baréin, el antepenúltimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa este domingo en el circuito de Sakhir, quedó parado con bandera roja, nada más darse la salida, a causa del accidente del francés Romain Grosjean (Haas).

Grosjean accidentó espectacularmente su monoplaza, que se incendió, pero, por fortuna, no sufre daños mayores. El golpe dañó la célula del combustible y de inmediato estalló. Grosjean escapó del incendio por su propio pie, aunque con algunas partes de su uniforme antifuego ya en el límite del tiempo de supervivencia.

La última información es que el piloto ha sido llevado en ambulancia, y consciente, al hospital local. La FIA y la organización de la carrera laboran en las reparaciones del circuito.

UPDATE: Romain has some minor burns on his hands and ankles but otherwise he is ok. He is with the doctors just now.#HaasF1 #BahrainGP

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020