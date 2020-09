¡Lo que faltaba para este frío! Llega la roscamuerta

Compartir esta publicación













La roscamuerta, un invento mexicano. Si eres fiel amante del pan dulce mexicano, esta delicia te hará salir a buscarla.

A este frente frío solo le faltaba una pieza de pan que combinara lo mejor de los sabores del pan de muerto y la rosca de Reyes.

Este nuevo invento en pleno Frente Frío agradará a los fanáticos del pan de muerto y de la rosca de reyes, se trata de la roscamuerta.

El chef mexicano Alfonso Domínguez es el responsable de esta delicia culinaria que mezcla el sabor de dos fechas muy populares en México.

“Definitivamente: El 2020 llegó a romper la barrera que existe entre espacio-tiempo #Roscamuerta En mi página publicaré cómo se ve por dentro ya partida”, escribió Domínguez en su cuenta de Facebook.

Qué es la roscamuerta

Este pan tiene forma de rosca y le ponen fruta alrededor. La diferencia es que al centro trae el pan típico del Día de Muertos, con todo y el decorado de huesitos.

Roscamuerta sus putas madres 🤦🏽‍♀️🤷🏽‍♀️ pic.twitter.com/udc8oGZfge — oᴉuɹoɔʎuOԀ (@POnyc0rni0) September 10, 2020

Rápidamente este invento se hizo viral en redes sociales y muchos se preguntaron si también trae muñequitos. La respuesta es no.

