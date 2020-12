Aseguran que la Virgen se les apareció en el pavimento (FOTOS)

Compartir esta publicación













ESTADO DE MÉXICO.- A unas horas de que se festeje a la Virgen de Guadalupe, vecinos de la colonia Benito Juárez aseguran que apareció en el pavimento la figura de la Morenita del Tepeyac.

A la calle Sanmarqueña han empezado arribar decenas de personas a colocar veladoras y flores, pues aseguran es un milagro. Y al no poder acudir a la Basílica de Guadalupe van a dicho sitio para pedirle por su familia.

TE PUEDE INTERESAR: Imagen de la Virgen de Guadalupe esconde estos códigos

Beatriz Noreña explicó que el fin de semana su esposo mandó a tapar el bache que había frente a su casa.

El albañil lo dejó bien, licito, y a las 2 horas pasó una bicicleta y dejó las llantas marcadas, por lo que nuevamente dejamos licito. Sin embargo, este miércoles a las 9 de la noche, un muchacho que pasó se dio cuenta que estaba la silueta de la Virgen, nos llamó, llegó mucha gente a verla le hicieron rosarios luego luego y ya le pusieron florecitas”, narró

Para los vecinos se trata de un milagro y que apareció para cuidarlos.

“Siento que es como un mensaje para todos diciendo que no nos preocupemos, sabemos que tenemos que tener nuestra sana distancia, pero ella está con nosotros y nos cuida porque cada año nosotros aquí le hacemos su fiesta, ahora con lo de la pandemia teníamos miedo, yo creo que ella quiere sus rezos, misa no porque no hay, ya buscamos padre pero no hay, rezos si va a haber y se va a festejar”, apuntó

En tanto, al lugar siguen llegando vecinos de otras colonias con la finalidad de ver a la Morenita del Tepeyac.

¿Conoces las leyendas de terror de Navidad? 🎅 Existe una que asegura que si no recibes ropa nueva en Navidad, un gato te comerá. 🐈 https://t.co/PrdOnvBqPe — El Mañana (@ElMananaOnline) December 10, 2020