Sabrían el 10 de abril si hay rebrote de Covid-19 en Laredo, Texas

Las autoridades de salud pusieron como meta el 10 de abril para determinar si las celebraciones de Spring Break y el domingo de Pascua traerán una nueva ola de contagios de Covid-19 en la ciudad.

“Si para el 10 de abril logramos mantener la tasa de contagios baja y la tasa hospitalaria como hasta ahora, entonces estaremos bien y las celebraciones no nos harán daño”, dijo el doctor Víctor Treviño, autoridad de Salud en Laredo.

A estos festejos hay que agregar la apertura de negocios al 100 por ciento decretada por el gobierno estatal y la apertura de albercas y parques públicos decretada por el gobierno de Laredo apenas la semana pasada.

Hasta ahora los primeros cuatro días del mes de abril han dejado apenas 45 nuevos contagios del virus, es decir, un promedio de 11 diarios, cifra que se considera baja y bajo control.

En todo el mes de marzo Laredo registró 508 contagios, una cantidad muy baja si se considera que en febrero fueron 2 mil 578 casos y en enero se registró una cifra récord de 13 mil 239 positivos. Es decir, en dos meses se logró poner bajo control la ola de infecciones.

Hasta el domingo, Laredo tenía 43 mil 244 casos positivos del virus con una tasa hospitalaria muy baja del 1.9 por ciento, apenas siete pacientes hospitalizados, 131 casos con el virus activo y 820 fallecimientos.

En cuanto a vacunaciones contra el Covid-19, el Departamento de Salud informó que se han aplicado 92 mil 281 primeras dosis para un 46.8 por ciento de la población vacunable mientras que las segundas dosis van 49 mil 536 para un 25.1 por ciento.

Treviño pidió a la población no bajar la guardia y mantener el uso del cubrebocas, respetar la distancia social, evitar las reuniones grandes, lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente y evitar los saludos de mano, de abrazo y de beso.

Inclusive las personas que ya están vacunadas deben seguir cuidándose porque no les garantiza que no se contagien de nuevo, solamente les ayudará para que el contagio no los mande al hospital o los mate.

