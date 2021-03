Sacerdote oficia misa acompañado de su perrita y causa ternura (FOTO)

Compartir esta publicación













Un sacerdote mexicano le ha dado vuelta al país luego de que su fotografía oficiando misa junto a su perrita en el regazo se hiciera viral.

Se trata del sacerdote Gerardo Zatarain, párroco de la iglesia de Todos los Santos en la ciudad de Torreón, quien ofició la misa de este domingo junto a su perrita “La Paloma” y que ha generado un sinfín de buenos comentarios.

La acción sorprendió a los feligreses que tomaron con agrado el gesto del párroco, quien tuvo que aclarar en sus redes sociales el porqué estaba acompañado de su mascota.

El gesto resultó tan conmovedor que fue retratado por alguno de sus feligreses y compartido en redes sociales, incluyendo la cuenta de Facebook de la Defensoría Animalista de Torreón, donde la publicación ha sido compartida en más de 3 mil ocasiones.

“Mi perrita , la Paloma ,no está enferma ni viejita, está estresada (eso dije en misa) y se salió de la casa parroquial e inmediatamente me buscó , ya que tenemos poco en esta parroquia y no se acostumbra a estar sola en este lugar nuevo, aclarado el asunto”, publicó el sacerdote en su Facebook.

La tierna foto acumuló un centenar de comentarios de usuarios que felicitaron al padre por su gesto. “Esto es lo más hermoso que he visto en los últimos días”, escribió una internauta. “Bien por su cachorrita, bien por usted, por quererla y cuidarla”, escribió otra.

