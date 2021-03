Sailor Moon es tendencia con calzado que toda chavorruca debe tener

Compartir esta publicación













Una de las mejores formas para seguirnos la pista ha sido desbloqueando nuestros recuerdos más cool y de esta manera es como la marca taiwanesa Grace Gift quiere asegurarse un lugar en nuestro armario haciendo sentir que tiene un poder… Y no hablamos de un poder tan básico como volar, no; hablamos del poder del prisma lunar de Sailor Moon.

Y es que muchas marcas saben la manera perfecta de crear una cercanía con nosotros, ya sea haciendo una colaboración con nuestra celebrity o haciendo nuestra vida más fácil con sus innovaciones; el punto aquí es que las ciertas marcas se quieren acercar a nosotros de una forma amigable.

Si creíste que Serena y sus amigas fueron una tendencia que ya murió o que no queremos ser una sailor scout que lucha por el amor y la justicia, te decimos que vives en el error y estas botas son todo lo que necesitamos para castigar en el nombre de la luna a quien no les haga un espacio en su armario.

Quienes crecimos viendo Sailor Moon sabemos que la merch que venden de este famoso anime japonés siempre remueve algo en nosotros que nos hace querer estas colecciones cápsula que además de ser aterrizadas en estos personajes, hacen un match perfecto con las tendencias más actuales que podemos ver en cualquier tienda.

Esta ocasión la marca taiwanesa dedicó una línea completa de botas al tobillo inspiradas en Sailor Moon y si pensabas que únicamente se abordaba a Serena, te decimos que se inspiraron en cada una de las Sailor Scouts para lanzar una línea de botas que debes tener en tu armario.

Las botas que tienen un exterior de charol y un bonito moño en la parte trasera son unas de las piezas más cool para esta primavera, pues además del color cereza o las azul marino que puedes mezclar con looks color block, la marca tiene en su sitio web unas botas blancas que puedes llevar no solo en esta temporada; sino en las siguientes. Y si las cuidas lo suficiente, estas pueden ser un sello personal de tus looks.

Ahora que si te gustan los colores más cool, debes tener en cuenta que estas botas vienen en tonos verde botella y naranjas que puedes aprovechar para crear looks increíbles que por ningún motivo pasarán de moda y con los que seguramente el poder del prisma lunar se dejará sentir en todo tu armario.

Estas botas son ideales para llevarlas con jeans, short, cordinados sartoriales y hasta con minifaldas. Lo mejor de todo es que las puedes comprar por internet en la página de la marca y tener paciencia a que lleguen para lucirlas y ser la envidia de todas tus amigas. Los precios van desde los 60 hasta los 80 dólares más los gastos de envío, pero la marca puede hacer envíos internacionales para que tus looks no sean aliados del negaverso.

