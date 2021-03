Salvan a mujer al convulsionar

Una mujer convulsionó y luego se desvaneció, caminando a campo traviesa, cerca de Encinal, adentro de un rancho entre esta ciudad y la garita de la Patrulla Fronteriza. Los federales le dieron atención y aseguraron a 11 indocumentados.

Antes de amanecer del martes 23, ocurrió este suceso de emergencia 48.2 kilometros de Laredo. Los uniformados de verde atendieron un llamado de un grupo rodeando el punto de revisión, como en la milla 30 al norte el río Grande, donde los encontraron.

Al marcarles el alto, una mujer cayó al terreno en espasmos, agitándose, porque padece de una enfermedad que requiere medicamentos controlados.

Un agente federal le asistió con auxilio paramédico, pero cuando las convulsiones cesaron, la dama no se pudo levantar, no le respondían las piernas.

Un agente la cargó la sacó de entre los matorrales y caminó con ella a campo abierto, luego, otro Técnico en Emergencias Médicas (EMT) le revisió y descubrió que la chica tomaba medicamentos por su condición especial.

Le dieron cuidados y monitoreo especial hasta llevarle a una atención médica profesional.

Matthew Judak, jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo, dijo que son cientos los extranjeros indocumentados que padecen enfermedades serias o crónicas, las que se manifiestan o disparan debido a las condiciones en que están viajando a lo largo de varios días.

