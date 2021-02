Salvan vidas de pacientes con Covid-19 en Centro de infusiones

El Centro de Infusiones para pacientes no graves de Covid-19 se convirtió en una herramienta fundamental para salvar vidas en esta pandemia, que ha dejado ya 693 decesos en la ciudad.

Guillermo Heard, coordinador de Emergencias en Laredo, indicó que a la fecha se han atendido 572 pacientes referidos por los médicos locales.

“Se trata de personas que no tienen síntomas graves y donde el objetivo es evitar que se agraven y tengan que ser internados en los hospitales o vayan a parar a las unidades de cuidados intensivos”, mencionó.

Resaltó que a las personas referidas por los médicos se les aplica un tratamiento con los medicamentos llamados Bamlanivimab y Regeneron.

“Los resultados han sido excelentes, los pacientes han respondido muy bien y se cumple con el objetivo de evitar que se hospitalicen”, dijo.

Este lugar fue instalado en el Centro de Recreación Haynes, a través de una sociedad con el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas y el gobierno de Laredo.

Mencionó que los médicos locales son quienes envían a pacientes con síntomas moderados del virus para que sean atendidos con los medicamentos y tratar que no se agraven y sean hospitalizados.

El centro comenzó con pocos pacientes y poco a poco aumentó su capacidad, atendiendo hasta 30 personas diarias y ahora se duplicó a 60 por día.

El Centro de Infusiones opera de lunes a sábado en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y solamente se atiende a pacientes canalizados por los médicos.

