Como salvar la vida de tu bebé si se está ahogando con un objeto (VIDEO)

Si tienes un bebé en casa no esta de más que aprendas esta técnica que le podrá salvar la vida, por la salud de tu pequeño aprende estos 5 pasos

Si tienes un bebé en tu casa es necesario que aprendas esta técnica pues podrías salvarle la vida en caso de una emergencia de atragantamiento. El pequeño llega a cierta edad que algunos objetos pueden ser peligrosos al estar en su boca.

La Maniobra Heimlich, también conocida como compresión abdominal subdiafragmática, es una técnica de primeros auxilios que se usa para expulsar un objeto, como un pedazo de alimento, de la garganta de una persona que se está atragantando. Esta técnica consiste en una compresión firme hacia arriba, justo debajo de las costillas, para expulsar el aire de los pulmones y sacar el objeto.

PARA PEQUEÑOS QUE SE ATRAGANTAN PERO ESTÁN CONSCIENTES

Paso 1: Sostenga al bebé boca abajo sobre el antebrazo. Sostenga

la cabeza del bebé en todo momento.

Paso 2: Dé 5 palmadas en la espalda

con la base de la palma de la

mano libre entre los omóplatos

del bebé.

Paso 3: Si el objeto no sale, voltee al bebé sobre la espalda. Trace una línea imaginaria

entre las tetillas del bebé y con 2 dedos aplique 5 compresiones en el pecho.

Paso 4:

Alterne 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones en el pecho hasta

que el objeto sea expulsado y el bebé pueda RESPIRAR, TOSER o LLORAR

Si el bebé pierde la conciencia, apóyelo en una superficie firme y

plana y empiece a realizar CPR.

Aprende esto para tu bébe

Cinco veces le daras

Cinco y cinco y lo salvaras

Una forma para el niño,

otra para el bebé

Son diferentes, no te olvides!

En tu brazo pon el bebé

Y su cabeza apoyalé

Y en el centro de su espalda

Cinco palmadas con tu palma

Cinco golpes le darás

Cinco palmadas fuertes lo salvara

Cinco golpes le darás

Cinco palmadas fuertes lo salvará

Si el objeto no salio

Inténtalo virandolo

Entre tetillas una linea haras

Y asi el centro encontraras

Dale cinco empujones en su pecho

Y con dos dedos, ya lo has hecho

Cinco Golpes le darás

En su pecho y lo salvaras!

Cinco Veces Le darás

Cinco y cinco y Lo Salvaras!

