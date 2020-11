Samadhi Zendejas, conquista con sus fotos más sensuales

Compartir esta publicación













Samadhi Zendejas, la joven actriz que encarnó a Jenni Rivera en su serie de televisión Mariposa de barrio, no solo conquistó a sus fans por su actuaciones si no por su belleza y carisma que la caracteriza.

Samandhi Zendejas es originaria de Ciudad de México, tiene 25 años de edad e indiscutiblemente, tiene una belleza que ha atrapado la atención de muchos en Instagram, y en sus publicaciones roba miradas y los más inesperados halagos por parte de sus fans.

Samadhi ha demostrado demostró que tiene madera de actriz y seguramente llegarán a su vida mejores oportunidades, de hecho ya participó también en la serie Enemigo íntimo.

En Enemigo íntimo, Samandhi dio vida a Mamba, y dicha actuación le valieron comentarios positivos por parte de la prensa especializada. Pero además de talentosa, no puede negarse que la joven tiene una figura escultural y en sus publicaciones la muestra.

A Samandhi se le recuerda también por el trabajo que hizo en su infancia en la telenovela Atrévete a soñar, en 2009, cuando tenía apenas 15 años de edad. No cabe duda que el tiempo pasa volando y hoy en día la joven se caracteriza por ser una belleza en el mundo del espectáculo nacional.

Aquí te compartimos algunas de sus mejores fotografías, que siempre reciben una ola de comentarios y halagos por parte de sus miles de seguidores en redes sociales.

Samadhi Zendejas cumplió un sueño imposible para cualquier persona, logró conquistar el corazón de su crush, así lo reveló en el programa de Omar Chaparro, “Tu Night” cuando habló de quien fue su primer amor y compañero en la telenovela “Atrévete a Soñar“.

Yo empiezo a hacer esa novela siendo fan de todos los que estaban en esa novela y el chavito, que fue mi crush de toda la vida, en la primaria, yo tenía en la carátula del cuaderno su cara, me dicen ´vas a ser pareja de él´, entonces yo me estaba muriendo del nervio. No lo creía. Después terminó siendo mi novio cuatro años, contó la actriz.