Samuel García quiere dejar sin agua a Tamaulipas

Samuel García pretende cancelar el convenio de Nuevo León con Tamaulipas para el trasvase de agua de la presa El Cuchillo.

El aspirante a la gubernatura de Nuevo León explicó que el motivo es porque tanto El Cuchillo como el campo de Nuevo León están actualmente secos.

Samuel García quiere cerrar presa El Cuchillo

García Sepúlveda fue entrevistado durante un recorrido por un mercado rodante de la colonia Morelos, al norte de Monterrey, donde al igual que un evento de su adversario priista, Adrián de la Garza, se aglutinaron decenas de personas,algo que es condenable por violar los reglamentos de sanidad del estado derivado de la crisis de covid.

El senador con licencia comentó que la propuesta conlleva presentar ante el Congreso del Estado una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano.

“Nosotros no vamos a volver a abrir la presa del Cuchillo, no vamos a volver a dar el agua de Nuevo León a Tamaulipas por otro convenio completamente injusto de hace 15 años, que desde época de Rizzo queremos corregir, no es posible que la presa El Cuchillo esté seca, vamos a convencer al Congreso de legislar y crear ese Capítulo en la Ley de Desarrollo Urbano para que sea una realidad la captación de agua lluvia.

“Tenemos que captar y subir de un 2 a un 20 por ciento logrando nuevo drenaje, logrando pluviales, logrando presas y represas”, comentó.

Samuel García se desmarcó de Colosio luego de que el candidato de MC a la alcaldía de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, sumara a su equipo de campaña a dos medinistas, como es el caso del ex procurador de Justicia, Javier Garza y Garza, y el ex secretario de Gobierno, Javier Treviño, Samuel García prefirió desmarcarse de ese hecho. “Yo respeto completamente el gabinete de Luis, como Luis va a respetar el mío”, dijo.

