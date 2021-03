San Diego: Auto arrolla a ‘homeless’ que vivían en un túnel: 3 muertos y 6 heridos

3 personas murieron y varias más resultaron heridas cuando un auto se subió a una acera donde hay ‘homeless‘ en casas de campaña en un túnel bajo el San Diego City College hoy por la mañana, dijo la policía.

El conductor, un hombre de 71 años, se detuvo y trató de prestar ayuda a los lesionados, dijo el jefe de policía David Nisleit. El conductor fue detenido y los investigadores están estudiando la posibilidad de que condujera en estado de embriaguez.

Tres de los heridos murieron en el lugar del accidente, Otras cinco personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, y una sexta se negó a recibir tratamiento.

Nisleit dijo que las víctimas parecen ser ‘homeless‘, personas sin hogar que suelen refugiarse en el lugar. Ellos suelen tener sus casas de campaña suelen alineadas en la acera.

Las instalaciones del San Diego City College están cerradas y las cátedras se están impartiendo en línea debido a la pandemia de covid

