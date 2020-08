San Diego hará pruebas de COVID-19 en frontera con México

Un estimado de 20 mil personas ingresan a Estados Unidos por este cruce de San Diego cruzan a diario, aunque ese número ha disminuido por la pandemia y el cierre de negocios.

El condado de San Diego planea colocar su primer sitio de pruebas de coronavirus en uno de los cruces fronterizos internacionales más concurridos del mundo, informaron el miércoles las autoridades.

El supervisor del condado Greg Cox dijo que comenzarán a realizar pruebas en aproximadamente dos semanas en la garita de PedWest del puerto de entrada de San Ysidro, que es exclusivamente peatonal y conecta la ciudad de Tijuana, en México, con esta ciudad de California. Un estimado de 20.000 personas ingresan a Estados Unidos por ese cruce a diario, aunque ese número ha disminuido por la pandemia y el cierre de negocios.

A los trabajadores esenciales que ingresen a Estados Unidos desde México y a los ciudadanos estadounidenses que regresen a la nación, se les ofrecerán las pruebas en el sitio que no requerirá de una cita previa, dijo Cox. Las autoridades del condado prevén realizar alrededor de 200 pruebas al día.

