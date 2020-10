San Judas Tadeo; una cumbia que une a los fieles de Nuevo Laredo (VIDEO)

Compartir esta publicación













Los alrededores de la colonia del ISSSTE lucen vacíos, el ruido de los tambores, las danzas de los matachines y los cientos de peregrinos de Nuevo Laredo esta vez no pudieron congregarse para visitar el templo de San Judas Tadeo, uno de los santos más venerados en esta frontera.

La pandemia cambió el panorama en los alrededores de la parroquia que para este día, en el que se celebra a San Judas Tadeo, lucía llena de feligreses, puestos de comida, artesanías, música y baile.

Sin embargo, aunque la pandemia no permita que se reúnan los cientos de feligreses para agradecer los milagros que el “Santo de los casos difíciles”, los fieles desde sus hogares y en pequeños altares le rendirán homenaje a este popular santo.

En Nuevo Laredo la devoción por San Judas Tadeo es grande, año con años familias enteras organizan peregrinaciones, danzas o pequeñas fiestas en sus altares para agradecer por algún milagro o algún favor.

Los neolaredenses so tan creyentes que en los años 90 el grupo local La Misión Colombiana, compuso una popular cumbia a San Judas Tadeo, que en la actualidad sigue vigente y no pasa de moda.

En la canción, los autores además de hablar de lo milagroso que es el Santo, cuentan una historia de enamorados, pues la solicitud de quien la canta, es para lograr el amor de una mujer.

La cumbia se hizo tan famosa que llegó a todas partes de México, y fueron los creyentes de este Santo, quienes la popularizaron y casi la han hecho un himno para venerar a quien intercede por ellos.

Hoy no habrá celebración en su templo, la pandemia no permitirá que los cientos de creyentes se reúnan, pero no evitará que desde sus casas, cada uno lo venere con rezos, danzas y hasta una cumbia.

LETRA DE LA CANCIÓN

(oh! San Juditas Tadeo protector de los misioneros, yo no te pido riqueza solo te pido fortuna, fortuna en el amor)

San Judas Tadeo te enciendo una vela

pidiendo fortuna pero en el amor

si me concediera el tesoro valioso

poder reflejarme una vez tus ojos

San Judas te pido la joya preciosa

de lograr besar los rubíes de su boca

sentirme tan poderoso al poderla tener conmigo

por eso una vela te vine a encender

San Juditas te enciendo una vela

esta vez no te pido riqueza

te cambio todo eso

porque mi amor me correspondiera

San Juditas te enciendo una vela

esta vez no te pido riqueza

te cambio todo eso

porque mi amor me correspondiera

San Juditas te enciendo una vela

San Judas Tadeo te enciendo una vela

pidiendo fortuna pero en el amor

se me concediera el tesoro valioso

poder reflejarme una vez sus ojos

San Judas te pido la joya preciosa

de lograr besar los rubíes de su boca

sentirme tan poderoso al poderla tener conmigo

por eso una vela te vine a encender

San Juditas te enciendo una vela

esta vez no te pido riqueza

te cambio todo eso

por que mi amor me correspondiera

San Juditas te enciendo una vela

esta vez no te pido riqueza

te cambio todo eso

por que mi amor me correspondiera

San Juditas te enciendo una vela

