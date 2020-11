Sancionan a ciclista por ocasionar un accidente que dejó a otro competidor en coma (VIDEO)

Sancionan a ciclista con nueve meses de suspensión por ocasionar un choque a alta velocidad; dejo a otro competidor en coma.

El ciclista neerlandés Dylan Groenewegen fue sancionado con nueve meses de suspensión por ocasionar un choque a alta velocidad que lanzó a su connacional Fabio Jakobsen de cabeza contra una barrera en el Tour de Polonia, dejándolo en coma y con graves heridas, según informó este miércoles la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La Comisión Disciplinaria del organismo determinó que durante la competición, Groenewegen incumplió los reglamentos al desviarse de su línea, lo que ocasionó el accidente el pasado 5 de agosto. Producto de esa acción, Jakobsen perdió el control de su bicicleta y se estrelló contra una barrera.

Varios ciclistas cayeron, pero Jakobsen fue el más afectado. Estuvo en coma inducido durante dos días y, aunque se está recuperando de una cirugía de reconstrucción de mandíbula, requerirá de intervenciones quirúrgicas adicionales.

Crash in the #TDP20 today, @FabioJakobsen now in Coma. After months of racing virtually, appears they have to remember how to race in bunch sprints again. pic.twitter.com/ebnVU4xrgC

— President-Elect Nick 🇺🇸 (@Nickin616) August 6, 2020