VIDEO: Santa Muerte se habría “aparecido” en accidente

Hoy dia de rezar el rosario de la santa muerte Para problemas difíciles, favores de la santa muerte protección, salud Solo se necesita una vela blanca y un momento de espacio en silencio Lo más importante es la fe Aquí el link de uno que está en Youtube o también están en internet https://youtu.be/EqzB5NOLE6E Bendiciones de la santa muerte