Sarah Thomas; primera mujer árbitro que oficializará un Super Bowl

Sarah Thomas se convertirá en la primera mujer en oficializar un Super Bowl, al ser confirmada dentro del equipo de réferis para el 7 de febrero.

La NFL anunció esta tarde a los “cebras” que tendrán la responsabilidad de impartir ley en la edición LV del gran partido, a disputarse en Tampa, Florida. El árbitro principal será el veterano Carl Cheffers, quien estuvo en el SB LI (Patritos 34-28 Falcons).

Thomas será la juez de down, encargada de observar las líneas de los equipos y todo lo que sucede en las trincheras, antes y durante las jugadas. También , una de sus labores, será determinar si algún jugador pisa fuera del emparrillado.

“Sarah Thomas ha vuelto a hacer historia como la primera mujer funcionaria del Super Bowl. Su desempeño con la excelencia le han valido el derecho a oficiar el Super Bowl. Felicitaciones a Sarah por este merecido honor”, comunicó Troy Vincent Jr., vicepresidente ejecutivo de las operaciones de la NFL.

La juez se convirtió también en la primera mujer en oficializar un partido de División I del futbol americano colegial y en encuentro por un tazón. En 2015 fue contratada por la liga profesional y utiliza el dorsal 53.

El Super Bowl LV se disputará en el Raymond James Stadium, entre los ganadores de las finales de conferencia, a jugarse este domingo, entre los Bills de Buffalo-Chiefs de Kansas City (Americana) y Buccaneers de Tampa Bay-Packers de Green Bay (Nacional).

