Sarita contraataca: declara su abogado inválido el testamento de José José

En días pasados Anel Noreña, anunció que era la heredera universal de los bienes de José José. Sin embargo, el abogado de Sarita Sosa declaró que el testamento que leyeron en México cantante no tiene validez.

Esto, según explica el especialista en derecho, se debe a que el intérprete de Gavilán o Paloma murió en los Estados Unidos y no en México, de donde se supone que es el testamento compartido, por lo que las leyes que entrarían en vigor son las de Homestead, Florida.

Sarita saca el as bajo la manga

“Él murió en Miami, él era residente en Miami. La ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal. Lo único que importa es lo que la corte de la Florida hace y la corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita”, afirmó el abogado

En pocas palabras, el testamento de México no tiene valor porque para las leyes de Florida, la esposa es la heredera universal de todos los bienes, en este caso, Sara Salazar.

Hace un par de días, la familia Sosa Noreña compartió que no había otro testamento, y que según el documento leído en México, sería la madre de José Joel y Marysol a quien por derecho le pertenece la herencia de José José.

“José desde el cielo puso a su familia por encima de todo y de todos los demás”, dijo Sara Salazar, quien además compartió en sus redes personales la emoción que le provocó la noticia.

Sin embargo, el representante legal de la hija menor del cantante argumentó que “Cualquiera puede decir lo que sea, eso no es verdadero, no es preciso. Es un hecho que no es la ley porque él murió en Florida. Como residente de Florida, la ley de Florida aplica, no la de México”.

Respecto al testamento que mostraron los hijos y ex esposa de José José, el abogado descartó que fuera válido: “Si ellos lo tienen, vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en la Florida, no creemos que sea válido, no creo que exista. Además en la Florida, ella pasa a ser la ex esposa, el testamento no es válido”.

En términos legales, cuando José José falleció seguía casado desde 1995 con Sara Salazar, su tercera esposa y madre de Sarita Sosa, la hija menor del intérprete.

Además, parece que el compositor de La nave del olvido no dejó otro testamento. Durante la transmisión, el especialista mostró otros documentos y narró: “Este es un poder legal que nombra a su hija como representante legal y este es el certificado de defunción que se registró en el estado de la Florida”.

Incluso afirmó que no cree que haya mucho dinero implicado en el tema de las regalías por la serie biográfica y comentó que se estaban preparando para reclamarlo.

Por lo tanto, en México, Anel Noreña confesó que desconoce en qué consiste el legado del cantante, pero que podría recibir tanto deudas como regalías, discografía y la marca del compositor.