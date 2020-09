Reaparece Sarita Sosa a un año del fallecimiento de José José

México.- Ha pasado ya un año desde que el mundo se despidió de José Rómulo Sosa Ortiz, el gran José José, también conocido como El Príncipe de la Canción y el mundo sigue recordándolo con sus canciones y también homenajes, debido a su primer aniversario luctuoso, reapareció Sarita Sosa, la hija menor del cantante y si viuda, la señora Sara Salazar.

Fue durante una sección especial en el programa “Despierta América” donde volvimos a ver a esta joven que se ganó críticas y hasta el odio de todo México tras la muerte de su padre. En exclusiva, Sarita entrevistó a su madre Sara y platicaron sobre recuerdos y vivencias que tuvieron con este cantante tan importante de para Latinoamérica.

Algunos de los temas que tocaron durante la entrevista, revelaron algunos secretos familiares, como que al cantante le gustaba la cocina, su comida favorita, cómo fue que se conocieron sus Sara y José José y hasta algunos detalles sobre viajes en familia y las giras que realizaba el cantante cuando trabajaba.

Todos alguna vez se han cuestionado para quién eran las canciones que cantaba José José para sus discos y Sara Salazar reveló que existe una que el intérprete le dedicaba por celos, se trata del tema ‘Cuando vayas conmigo’, lo cual hizo reír y recordar a Sarita sobre la relación que tuvieron sus padres.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista, fue cuando Sarita le cuestionó a su madre qué era lo que más extrañaba de su padre y ella habló sobre los momentos más complicados que ha tenido que vivir desde que el famoso partió y dejó un gran vacío, no sólo en sus vidas, sino en los corazones de todo México.

Te voy a decir algo que nunca se lo he dicho a nadie, pero lo hago para ayudar a otras personas que son viudas. Esto es difícil porque yo muchas veces digo ‘Ah, le tengo que comentar a José esto que vi en televisión, pero recuerdo que él no está ahí’.”, dijo Sara Salazar.

Si voy a cocinar, cocino doble, para él y para mí y no está ahí. Muchas cosas de esas me pasan. Es una etapa que no va a pasar en la vida y yo todavía estoy superándola, fueron muchos años de matrimonio”, continuó emotiva.