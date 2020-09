Canelo Álvarez demanda a Oscar de la Hoya y a canal de televisión

Compartir esta publicación













El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez interpuso una demanda contra Golden Boy Promotions y Óscar De la Hoya, dueño de esa empresa y también contra el canal de televisión DAZN por incumplimiento de contrato.

La demanda fue puesta el pasado martes en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, debido a que no le han encontrado rival para pelear en este 2020 ya que el boxeador no habría estado de acuerdo con las opciones que le plantearon para volver al ring en los meses que quedan del 2020.

“El problema de Canelo es con DAZN. Son los que se niegan a cumplir el contrato al no aprobar a los oponentes pendientes que les hemos presentado y al negarse a pagar la cantidad exigida contractualmente”, señaló Stefan Fridman, vocero de Golden Boy Promotions.

Cabe destacar que antes de la pandemia, Golden Boy Promotions planeaba que Saúl Álvarez se subiera al ring en mayo de este año para enfrentar a Billy Joe Saunders y en septiembre contra Gennadiy Golovkin.

“Soy el número uno del mundo libra por libra. No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que las fallas de mi locutor o promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen”, expresó Álvarez en un comunicado.

Canelo Álvarez es considerado el deportista mexicano más rico de la historia, además firmó un contrato televisivo de cinco años con la cadena DAZN por 365 millones de dólares a cambio de la transmisión de 11 peleas en exclusiva durante la vigencia del contrato.

Por su parte, DAZN dijo que no pagaría esa cantidad al Canelo, considerando que no enfrenta a rivales de élite, además de que que en el 2020 no ha peleado por la pandemia del Coronavirus y por supuestas diferencias en la elección de sus rivales.

