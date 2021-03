Se abre paso ante adversidad

Compartir esta publicación













Lorena es el primer contacto con los pacientes con Covid-19, pues antes de que lleguen a un hospital o que siquiera sean confirmados con coronavirus, ella llega en ambulancia para darles auxilio y llevarlos a las unidades Covid para que puedan salvar su vida.

Lorena Martínez tiene ya 16 años trabajando en Protección Civil y Bomberos, de hecho, cuando esta corporación estaba dividida, aunque se destaca en el área prehospitalaria, en la actualidad ya son más operacionales.

“A mí me tocaron años muy complicados de inseguridad, pero ahora está un poco más tranquilo, ha sido estresante, porque por el hecho de ser mujer pensaban que no podías cargar, no podías estar de noche, que no la vas armar, pero hemos logrado quitar ese estándar en la mente de la gente de no puedo, ya se puede más, y hay muchas más mujeres bomberos”, señaló.

Aunque a Lorena le hubiera gustado ser doctora: sueño que no ha podido hacer realidad; en el área que desempeña la hace sentir muy satisfecha, porque desde donde está cumple con su cometido, ayudar a salvar vidas.

“Somos un poco los ojos de los médicos cuando llegamos a los accidentes, cuando acudimos a los llamados”, expresó Martínez.

Aunque muchas veces tuvo que sacrificar las convivencias familiares para salvar vidas, sus dos hijos siempre la han apoyado, pues su papel como madre, jefa de familia y esposa nunca los ha descuidado, se ha sabido dar el tiempo para todo y seguir acumulando éxitos en su profesión.

A lo largo de muchos años, Lorena ha tenido muchas gratas experiencias, pero también sinsabores, que son lo que dan el toque de “la sal y pimienta”, a su vida.

“Todo lo malo me ha servido para preservar lo bueno, he tenido siempre buenos compañeros que me han apoyado, otros no tanto, pero en mi experiencia es que hay que echarle muchas ganas a todo esto, porque no es fácil trabajar en un área que consideran única para los hombres y que poco a poco las mujeres hemos ido ocupando”, expresó.

Aunque muchas cosas le han pegado en el corazón, la muerte de un recién nacido le impactó mucho, sobre todo al ver a sus padres y ver que ya no podían hacer nada por el pequeño quien se broncoaspiró con la leche; pues como madre, mujer y profesional es una de las cosas que siempre les afecta.

“Esto fue una impotencia muy grande, aquí nos enseñan a no permitirnos que este tipo de situaciones nos afecten, pero no podemos perder la capacidad de asombro, porque cuando eso pase ya seríamos malos servidores, pero tenemos que ser parte de la solución y no del problema, porque tenemos que ser fuertes”, expresó.

Lorena, exhorta a todas las mujeres a cumplir sus sueños, a no dejarlos a un lado, tal como lo hace ella, pues tenía 31 años cuando inició la aventura de su preparación y hoy ya tiene 16 años de este gran sueño