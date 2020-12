Se agotan camas en los hospitales

Compartir esta publicación













En Nuevo Laredo ya no quedan camas suficientes para internar a las personas por coronavirus, están saturadas las áreas Covid y se analiza reconvertir al Hospital General sólo para atención SARS-CoV-2, por lo que esta semana será decisiva, sólo esperan la indicación de la Secretaría de Salud estatal, declaró Jesús González Cepeda, director médico de este nosocomio y responsable de la Unidad Covid-19.

Actualmente la Unidad Covid-19 tiene 35 pacientes internados y de ellos tres están intubados, todos delicados, el IMSS en las mismas condiciones y el ISSSTE sin capacidad para recibir enfermos por coronavirus.

“Estamos esperando como van a salir las cifras entre siete y 10 días más por las celebraciones de Navidad, pero aquí en el hospital ya estamos llenos.

Hubo unas altas, pero ya estamos viendo si re-convertimos el hospital porque no vamos a tener cupo, ya tenemos el otro hospital lleno, tenemos que ir liberando a los pacientes que no son Covid ”, dijo González Cepeda.

Lamentó que sólo sea Nuevo Laredo el que supera la capacidad de camas Covid, y el resto de los municipios se mantienen en 15. En la Unidad Covid desde hace tres semanas no bajan de 35 hospitalizados, aunque se dan de alta así mismo se ingresan.

“El IMSS está también saturado, y el ISSSTE nos quería mandar más pacientes, por lo que ya les tuve que decir que no, porque ya no tengo cupo, no tengo espacio para recibirlos, esta semana podríamos iniciar con la reconversión en el área de encamados del Hospital General”, afirmó.

Finalmente, González Cepeda dijo que la reconversión del hospital se daría en el transcurso de esta semana, por lo que le pide a la gente quedarse en casa, a salir únicamente una sola persona, respetar la sana distancia y usar cubrebocas para no tener que volver a cerrar el nosocomio al público.