¡Se aplana curva en los Laredos!

Se aplana la curva en Laredo y Nuevo Laredo.

Aunque las unidades de cuidados intensivos para pacientes de Covid-19 siguen llenas, las autoridades de salud comienzan a tener un respiro al registrarse menos de 40 nuevos contagios por cuarto día consecutivo.

“Queremos dar las gracias a la comunidad porque se ha hecho un esfuerzo para bajar los casos positivos y lo vamos logrando”, manifestó el alcalde Pete Sáenz.

Se aplana la curva

Ayer, oficiales de salud reportaron 34 nuevos casos de Covid-19 subiendo de 10 mil 130 el domingo a 10 mil 164 el lunes, con 227 muertes al registrarse cuatro más ayer. Hasta ahora, se han aplicado 30 mil 096 pruebas del virus con saldo de 10 mil 164 positivos y 9 mil 168 personas recuperadas.

