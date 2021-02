Se busca a pistoleros; dispararon a policía

Par de peligrosos pistoleros que dispararon a un policía en Balcon Heights, suburbio en el noroeste de San Antonio, Texas, se cree huyeron a la frontera para cruzar a México.

Fue la tarde de este miércoles 3 de febrero, cuando Sigifredo y Wilfredo Montemayor, de 30 y 27 años de edad, respectivamente, dispararon al argento J. Sepulveda, en aquella pequeña comunidad de aproximadamente 3 mil habitantes, contiguo al anillo 410 en aquella metrópoli.

Joe Baeza, Detective de la Policía de Laredo, pide la colaboración de los residentes para denunciar a este par de pistoleros, si los ven en esta frontera, llamando al (956) 795-2800 y al “911”, si les ven.

Armados y peligrosos, acusado de intento de homicidio capital por disparar deliberadamente al agente uniformado.

Se cree que los dos sospechosos hayan huido al sur del estado, precisamente a la frontera con México para escapar al vecino país.

