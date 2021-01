Laredo, Tx: Se contagian tras recibir la vacuna

La vacuna contra el Covid-19 no garantiza que una persona ya no se pueda contagiar del virus, de hecho, en Laredo ya se registraron casos de personas que se contagiaron luego de ser vacunados.

“Es muy importante que las personas entiendan que una vez vacunados deben continuar cuidándose con el cubrebocas, con la distancia social, lavándose las manos con agua y jabón de manera frecuente, evitar los saludos de mano, los abrazos y los besos”, dijo el doctor Víctor Treviño.

La Autoridad de Vivienda en Laredo agregó que las vacunas necesitan de 7 a 14 días para comenzar a dar protección a las personas, sin embargo, no son la cura para este virus que ya les quitó la vida a 569 personas en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: En 24 días, van 97 muertes en Laredo por Covid-19

“Las personas que se vacunen no deben confiarse, pueden infectarse en el periodo de 7 a 14 días e inclusive en el periodo previo a la segunda dosis de la vacuna”, mencionó.

Refirió que una vez vacunadas, las personas alcanzan un 94 a un 95 por ciento de protección al recibir las dos dosis pero aún así, necesitan cuidarse y seguir todas las recomendaciones de las autoridades de salud.

Oficiales de salud informaron que por ahora no hay citas disponibles en el Departamento de Salud para recibir la vacuna y cuando lleguen dosis se dará aviso a la comunidad para hacer una cita a través del portal www. vaccinelaredo.com

Las autoridades vacunan a personas incluidas en la Fase 1A donde se incluyen trabajadores de la salud y a personas de la Fase 1B que son las personas mayores de 65 años y los mayores de 16 que tienen enfermedades crónicas.

“Mientras llegan vacunas suficientes para todos la recomendación es cuidarnos mucho, respetar la orden de emergencia contra el Covid-19 y evitar las reuniones sociales, solamente así podremos detener el avance de la pandemia”, mencionó.

📣 We have 176 new cases and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 46% (+0 hospitalizations from 01/23) with 76 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional info., visi: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/vxqa1w1NWS

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 24, 2021