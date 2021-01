Se desmorona calle en La Paz

Compartir esta publicación













Poco a poco se desmorona la calle Océano Atlántico, en la colonia La Paz.

Luego de que brotara el primer socavón en la vía en poco menos de 20 días en dicho sector, aparece uno nuevo de la misma magnitud a menos de cuatro metros aproximadamente, y éste podría hacerse más grande por las marcas que empezaron a brotar alrededor del mismo.

Sólo bastó con que cayera una lluvia ligera en la ciudad para que las calles comenzaran a demostrar la falta de inversión que existe en la ciudad y el material paupérrimo que utilizan para repararlas.

“De un día a otro mire lo que se nos hizo en la calle, ya le había comentado un día anterior del miedo que teníamos y mire lo que sucede, ahora estamos peor y el miedo a que se nos empeore la situación aumenta, porque alrededor de los hundimientos ya se comenzó a sumir por el mismo tránsito de carros que pasan constantemente por este tramo”, explicó Víctor Hernández.

De las mismas varillas que utilizaron en el primer pozo tuvieron que agarrar dos y ponerlas en el nuevo pozo para evitar que un carro aumente el riesgo de que se haga más grande el socavón, sin embargo, habitantes del sector señalan que con el clima que se ha presentado en los últimos días la longitud de los pozos se podría expandir.

“Imagínese si llueve duro ahora estaríamos peor, estas calles parecen de cartón, no es posible que el municipio según con tantas inversiones que hacen en la ciudad no invierta como se debe en las calles. Por donde uno vaya hay un pozo o baches que no son arreglados. Hasta cuándo tendremos que ver a la ciudad sin que haya mejoras”, cuestionó el ciudadano.

Lo que serían las primeras lluvias del 2021 en la ciudad permitió ver el estado real de las calles, pues en diferentes sectores se presentan baches nuevos y desterramiento de la superficie de las vías.

Tal es el caso de la avenida Anzures en la colonia Los Fresnos, que derivado del tráfico al que es expuesto a diario por el cierre de la Carretera Aeropuerto, cada día está peor.

A pesar de que hace unos días las autoridades bachearon al cuerpo oriente de la Avenida Monterrey, precisamente por el mismo problema de la desviación del tráfico, este fue sólo una pequeña parte del problema que se ha ocasionado en las vías aledañas por el tráfico pesado.