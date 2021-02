Se ganan la vida a pesar de fuerte frío

Compartir esta publicación













Para quienes tienen el oficio de lavar autos, el frío incomoda su labor, pero no es pretexto para no salir a buscar el sustento.

“Tenemos que aguantarnos el frío porque si no, no comemos, ya de por sí está muy tranquilo el negocio, no muchos quieren lavar su carrito estos días”, expresó José, con más de 20 años en el oficio.

Comentó que lunes, martes y miércoles no se podía trabajar, el frío estaba insoportable y la gente no salía a la calle, por lo que apenas el jueves y el viernes le cayeron los primeros clientes.

“Yo vine un rato los días más fríos, pero la gente no salía de sus casas, así que me tuve que regresar a la casa a resguardarme, pero ya salió el solecito, hay que aprovecharlo”, dijo José quien tiene su esposa y tres hijos que alimentar.

Mientras que Lucio Pérez, con dos años en la actividad, originario de Veracruz, terminaba de detallar la camioneta que José acaba de lavar.

“La pandemia y la helada nos han pegado muy fuerte en el oficio, la gente no sale mucho a las calles, por lo que el trabajo escasea. Nosotros tenemos que estar a diario firmes en nuestras bases, a que nos caiga un cliente”, expresó.

Aunque sus manos estaban coloradas y entumecidas por el agua helada, dijo que como lavacarros aprovecha que salió el sol, “la cobija de los pobres”, para ganarse unos cuantos pesos y llevar el sustento a su hogar.

“Se nos congelan las manos, el agua está demasiado fría, nos quema la piel y los huesos nos calan, pero hay que darle duro, y es lo que sabemos hacer”, comentó Lucio.

Mencionó que aunque la Plaza México no es su punto, a diario ayuda a José, pues en donde él tiene su base, la capacidad es para dos carros, y casi no hay trabajo, por lo que se comparten los clientes y se reparten las ganancias.

Para estos compañeros de oficio, el frío no ha sido impedimento para salir a diario de sus casas para ganarse el sustento, pues el año pasado y lo que va de este 2021 no han sido nada benévolos para ellos, por lo que no pueden darse el lujo de faltar a su calle asignada por el sindicato para ganarse la vida.

Mientras que Luis, al otro extremo de la calle Independencia, terminaba de afinar los detalles del carro que lavaba, pues éste era su tercero en ocho horas en su punto establecido.

“Con lluvia, frío y heladas tenemos que estar aquí en nuestro punto, los hijos cuando son pequeños no saben de que no hay, y hay que darles de comer”, afirmó.

Como ellos, decenas de lavacarros acuden a sus centros de trabajo con la esperanza de que lleguen los clientes, por lo que cuando alguien se estaciona lo primero que hacen es ofrecer sus servicios.