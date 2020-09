Se hunden botes en desfile proTrump en Austin, Texas FOTOS Y VIDEOS

Texas, Estados Unidos (05 septiembre 2020).- Al menos cuatro botes se hundieron este sábado durante un desfile en apoyo al Presidente Donald Trump en el lago Travis, en Texas, informaron las autoridades. Desfile proTrump terminó de mala manera

La Oficina del Sheriff en el condado de Travis recibió “múltiples” llamadas de botes en peligro a partir de las 12:15 hora local, dijo una portavoz, Kristen Dark.

No se reportaron heridos de inmediato, dijo Christa Stedman, portavoz de los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Austin-Travis.

Los bomberos sacaron a algunas personas del agua, informó Braden Frame, presidente de la Asociación de Bomberos de Lake Travis durante el trascurso del desfile proTrump

Multiple boats sank in a #TrumpFlotilla on Lake Travis near Austin. #Trump, Do you believe in omens? It looks like your Flotilla of Fools is as leaky as your presidency, stinking & sinking pic.twitter.com/9dYJipDGUe

— Remiforce Mils (@remiforce) September 5, 2020