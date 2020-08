Se pone agresiva porque su mamá no le compró un celular

Porque su mamá no le compró un teléfono celular, adolescente de 17 años, se puso muy violenta con ella, a punto de causarle daño físico ya que comenzó a arrojar objetos y derribar muebles adentro de la casa, gritando fuera de sí.

La madre de Moraima Isabel Pacho, teme por su integridad, por eso la señora llamó a la Policía y dijo que corre peligro por las reacciones de la chica.

Esto ocurrió eL lunes 3 de agosto, a las 4:59 de la tarde y tres horas después, la menor fue arrestada, con edad suficiente para ingresar detenida a la Cárcel Regional del Condado de Webb, con cargo de amenazas de terror en un caso de violencia familiar.

Los hechos sucedieron en la colonia Ponderosa junto al crucero de McPherson y Calton. La jueza de Paz, Leticia Martínez, negó de momento el derecho a la libertad caucional, hasta que la menor no se calmase, dejase atrás su enojo desmedido contra su mamá. De acuerdo a la señora, la chica se ofuscó porque la dama no la llevó a comprarle un teléfono celular.

Los policías dieron cuenta del desorden en el hogar que hizo Moraima Pacho, en especial en su propia habitación.

