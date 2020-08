Se prepara Estados Unidos para recibir a ‘Marco’ y ‘Laura’

Marco, que perdió durante la noche su condición de huracán, se acerca lentamente y con vientos máximos de 85 kilómetros por hora a la costa del estado de Luisiana (Estados Unidos), donde, según el patrón de trayectoria, puede tocar tierra mañana como tormenta tropical.

A las 7:00 hora, el centro de Marco se encontraba a unos 135 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del Misisipi y se movía en dirección noroeste a 10 millas por hora.

Luisiana, Texas y Misisipi se encuentran en estado de emergencia por la llegada de Marco, al que seguirá la tormenta tropical Laura, que hoy está sobre Cuba descargando lluvia y viento y antes pasó por Haití, República Dominicana, Puerto Rico y la islas de Sotavento.

En La Española (Haití y República Dominicana) ha habido una decena de muertes a consecuencia de Laura. Una vez cerca de la costa de Luisiana, Marco hará un giro hacia el oeste esta noche y avanzará rozando tierra todo el martes hasta acabar debilitado a depresión tropical en la costa texana.

Marco presenta para gran parte de la zona del norte del Golfo México riesgos de marejada ciclónica y subida del nivel del mar, fuertes corrientes, lluvias, inundaciones, vientos y hasta tornados, los mismos que entraña Laura más al sur.

Según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidosd, tras “barrer” prácticamente a toda Cuba Laura entrará en el Golfo de México mañana y acabará impactando como huracán prácticamente en la misma zona de Estados Unidos que Marco y en días previos al décimo quinto aniversario del devastador huracán Katrina, que impactó en Nueva Orleans el 29 de agosto de 2005.

A las 8:00 horas, el centro de Laura estaba a 200 kilómetros al este-sureste de Cayo Hueso (EU) y a unos 300 kilómetros al este-sureste de la Isla de la Juventud, oeste de Cuba. Se movía a unos 21 33 kilómetros por hora en dirección oeste-noroeste con vientos máximos sostenidos de 100 kilometros por hora.

De acuerdo con el NHC, la velocidad de traslación va a ser más lenta en los próximos días y los vientos por el contrario van a aumentar hasta alcanzar la categoría de huracán el martes.

Both #Marco and #Laura could produce heavy rainfall and flash flooding across portions of the northern Gulf coast during the next several days, with @NWSWPC highlighting a moderate risk of flash flooding across southwestern Louisiana on Wednesday. pic.twitter.com/8GkQKIp8pq

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 24, 2020