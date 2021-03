Se prepara el presidente López Obrador para vacunarse contra Covid-19

El presidente dijo que, la siguiente semana acudirá a módulo correspondiente para recibir la dosis contra SARS-CoV-2. Rechazó revelar cuándo y dónde lo hará, para evitar “que se haga un espectáculo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador se vacunará contra el Covid-19 la próxima semana, anunció este miércoles en su rueda de prensa matutina, aunque no ofreció más detalles sobre qué día y a qué sede acudirá.

“Me recomiendan los médicos que me vacune. Me vacuno la semana próxima, me voy a vacunar, no les voy a decir, porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir a que me vacunen”, informó en su conferencia matutina.