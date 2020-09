Se prepara Quintana Roo para embate de Nana, llegaría como huracán

La tormenta tropical Nana se localiza a 460 kilómetros al este-sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo y se espera que la tarde-noche de este miércoles se intensifique a huracán categoría 1.

Nana provocará lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

TE PUEDE INTERESAR: Se registra un sismo esta mañana de magnitud 4.4 en Oaxaca

También oleaje de 1 a 3 metros de altura significante en las costas de Quintana Roo.

En dicha entidad ya se mantiene vigilancia ante la proximidad del fenómeno a la zona sur.

Debido a Nana, se mantiene una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Puerto Costa Maya hasta Chetumal, Quintana Roo.

Protección Civil de Quintana Roo pidió a la ciudadanía tomar precauciones por la lluvia que se pudiera presentar en dicho estado.

Tropical Storm #Nana Advisory 5A: Noaa Hurricane Hunter Reports Nana Continues Westward With Little Change in Strength. Likely to Become a Hurricane By Tonight. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2020