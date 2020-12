¿Se puede comprar la vacuna contra el Covid-19 en México?

Compartir esta publicación













De acuerdo con la Secretaría de Salud la vacunación contra el Covid-19 iniciará en la última semana de diciembre. Los primeros en recibir la dosis serían 125 mil profesionales de la salud, y hay convenios para adquirir al menos 116 millones de vacunas. En esta nota te decimos si una persona particular podría pagar por una dosis.

Pfizer indica que el precio por dosis de su vacuna contra el Covid-19 será de 12 dólares, unos 250 pesos.

En cuanto a la incógnita de muchos sobre el adquirir la vacuna de manera particular, en farmacias, para ser los primero vacunados, y no esperar a las fases en que se distribuirán, la respuesta en corto es que no, pues estas vacunas fueron adquiridas a través de acuerdos bilaterales con distintas farmacéuticas.

Asimismo, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indica que podría abrirse la apertura al sector privado en la adquisición de dosis. Por lo pronto, todas las vacunas que ingresen a México se aplicarán de forma gratuita y conforme al Plan de Vacunación del Gobierno.

Anteriormente, el subsecretario afirmó que la vacuna es un asunto de interés general y asunto de Estado. Por esta razón, no podría abrirse la vacunación al mercado, que incluso podría producir desigualdades.

López-Gatell, estratega contra el coronavirus en México, explicó que se está ajustando el plan logístico y los “horarios de llegada” de la vacuna con las Fuerzas Armadas para que en los próximos días comience la primera fase del plan, que incluye la vacunación de personal médico en la Ciudad de México y en el norteño estado de Coahuila.

El epidemiólogo recordó que esto será “sólo el arranque” y avisó de que “en 2021 nos llevará varios meses ejercer esta acción de vacunación”, que el Gobierno pretende que sea universal y gratuito.

