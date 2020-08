Se quedan dos horas sin atención médica

Compartir esta publicación













Durante dos horas cientos de neolaredenses se quedaron sin recibir atención de primer contacto en los 15 módulos de Salud por la protesta contra el gobierno del Estado por su imposición de regresar a laborar a los trabajadores de alto riesgo, además no pagarles la licencia con goce de sueldo, por lo que la protesta continuará hasta nuevo aviso.

La gran mayoría de estas personas que acudieron a consulta decidió regresar a casa con la “esperanza”, de que hoy sí los consulten, pero no podrá ser a temprana hora, deberán de acudir a partir del mediodía, ya que los módulos cierran a las 3:30 de la tarde.

Con esta protesta la jornada habitual de atención se vio reducida de siete horas a tres y media, es decir si va a consultar, será a partir de las 11:00 de la mañana, ya que el paro de labores es de 9:00 a 11:00.

“Esta manifestación es en apoyo a todos los trabajadores por la seguridad social del personal en donde se vulneran sus derechos en cuestión de diabéticos, hipertensos y mayores de 60, a quienes se le obligó a regresar y se les niega su licencia, violentando la garantía de su salud, que es el artículo primero, artículo 4, que es el derecho a la salud”, expresó Mireya Concepción Huerta Trejo, secretaria general de la Subsección 4, Sección 51 del Sindicato para Trabajadores Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud adscrita a la Jurisdicción Sanitaria No.5.

Dijo que no se está violentando la ley, simplemente se exigen los derechos de los trabajadores que están dando su vida a la atención al público en la lucha de Covid-19, y un alto número no cuenta con seguridad social, además no se les da a todos el equipo para protegerse de coronavirus, sólo a los que toman muestras, cuando todo el personal está en alto riesgo.

Huerta Trejo manifestó que otra de las cosas que exigen a las autoridades estatales son los 21 días de incapacidad Covid y no 14, como lo están manejando en la Secretaría de Salud, el derecho a pruebas PCR, ya que éstas se les niegan.

Aun y cuando se les manda-ron 14 mil piezas de N95 no se les otorga a todo el personal.

“No se está cubriendo con la seguridad en relación con los elementos de protección con un N95, entre otros, tampoco en el Bono Covid no está incluida la jurisdiccional como está decretado en el Diario Federal y somos toma de muestra”, afirmó.