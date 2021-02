Se rehabilitan intoxicados

Más de 230 residentes locales han graduado del programa de la Corte Judicial para Conductores Intoxicados (DWI) y Poseedores de Drogas del Condado de Webb.

El miércoles 27 de enero terminaron su proceso de rehabilitación 13 personas en la Corte del juez Víctor Villarreal, impulsor local de este tipo de programas de rescate ciudadano, en la ceremonia virtual, los graduados tuvieron de orador especial y padrino de generación, al juez Robert S. Anchondo, de El Paso, Texas, iniciador de este tipo de servicios a la ciudadanía hace 17 años, en el 2004.

En el evento por internet, a distancia, el juez Anchondo reconoció a los 13 graduados por su compromiso para mantenerse sobrios.

El juez Víctor Villarreal dijo que a distancia, gracias a la tecnología, brindó esta ayuda judicial a procesados para permitirles completar su programa de rehabilitación de sobriedad y de consumo de narcóticos.

Es importante destacar, agregó, que los interesados no descuidan su trabajo, no tienen que pedir permiso laboral, ni trasladarse.

Anchondo les comentó a los 13 beneficiados que este día ellos y él, celebran su graduación, algo muy importante, un gran logro, ojalá sigan esa cadena de triunfos a lo largo de sus vidas.

El juez Robert Anchondo implementó la Primera Corte de Intoxicados y Drogas en el año 2004. “Son 17 años de celebrar el rescate de muchas personas en Texas”, dijo el juez de la ciudad de El Paso.

El programa de la Corte DWI brinda consejería los ciudadanos que se inscriben al mismo, les hacen acudir a juicios en vivo, se reportan y se monitorean frecuentemente al azar, respecto a sobriedad en drogas y alcohol y siguen un camino en ese estado, hasta graduar del programa, que les deja sin efecto ciertos castigos.

