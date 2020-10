Se reinfectan cinco en Laredo, Texas con Covid-19

LAREDO, TEXAS.- Las campanas de alarma en la ciudad se activaron ayer al confirmarse los primeros cinco casos de reinfección de Covid-19 en la comunidad, todos revisados y confirmados por el Departamento de Salud de Texas.

Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud en Laredo, advirtió que se trata de una situación de peligro porque son personas que ya se habían recuperado de la enfermedad tras ser infectados.

Refirió que son cuatro mujeres y una persona del sexo masculino, quienes volvieron a dar positivo para el virus del Covid-19.

El informe de las autoridades de salud estableció que se trata de dos personas entre los 20 años, dos pacientes en los 50 y uno de 70 años, quienes ya están de nuevo en cuarentena y aislados para evitar contagiar a más personas.

De los cinco pacientes, dos tienen síntomas moderados de la enfermedad y tres son asintomáticos que se hicieron una prueba por seguridad.

El funcionario mencionó que los casos de reinfección son raros no sólo en Texas sino a nivel nacional y aunque carece de estadísticas confiables, consideró preocupante tener reinfecciones de este virus tan peligroso.

Chamberlain señaló que poco a poco el virus comienza a atacar en Texas y en Estados Unidos e inclusive, a nivel nacional se estableció récord al registrarse 80 mil nuevos contagios de viernes para sábado, superando los 75 mil 600 registrados en un día del mes de junio.

En el Estado de Texas, en los últimos siete días se reportaron 37 mil 500 y en Laredo del 18 al 24 de octubre se dieron 356 casos positivos, 30 más en comparación a una semana antes, lo que indica claramente que el virus puede resurgir.

“Por ahora estamos bien, pero si bajamos la guardia el virus va a regresar muy fuerte a la comunidad, por eso pedimos que usen el cubrebocas, mantengan la distancia social y eviten las reuniones sociales grandes”, dijo.

El doctor Víctor Treviño, autoridad de salud en Laredo, mencionó que El Paso ya registra un repunte muy grave de Covid-19 y sus hospitales están llenos, por lo que se decretó un toque de queda nocturno y el gobierno estatal instaló un hospital exclusivo para pacientes con Covid.

Respecto a los reinfectados en Laredo, el Departamento de Salud de Texas emitirá en breve una guía para el control de estos casos.

Chamberlain añadió que para considerarse como reinfectados, deben haber transcurrido 90 días de la primera infección, haberse recuperado y no tener una explicación o razón lógica para haberse infectado de nuevo.

Hasta ayer se reportaron 71 mil 028 pruebas en la ciudad de Laredo con saldo de 15 mil 145 casos positivos, 14 mil 228 recuperados y 353 muertes. De domingo para lunes se reportaron 39 nuevos contagios y la defunción de un hombre de 60 años.

En los hospitales locales hay 59 pacientes internados, 23 de ellos en las unidades de cuidados intensivos y el índice de hospitalizaciones fue de un 13.4%.

Mientras tanto, en Nuevo Laredo se dieron a conocer 22 nuevos contagios de Covid-19 correspondientes a 12 mujeres y 10 hombres en un rango de edades de 20 a 70 años.

En el transcurso de la pandemia se han diagnosticado 2 mil 499 positivos, de los que 2 mil 92 se consideran recuperados, 100 activos y 307 defunciones por causas atribuibles al coronavirus.

